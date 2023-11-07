صلاح في الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

ظلت الثلاث مراكز الأولى في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كما هي عقب إنتهاء الأسبوع الحادي عشر من الدوري، حيث لم يسجل في هذه الجولة هالاند ومحمد صلاح ولا حتى سون هيونج مين أي أهداف.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. هالاند - 11 هدفا

2. محمد صلاح - 8 أهداف

3. سون - 8 أهداف

4. كالوم ويلسون - 7 أهداف

5. جارود بوين - 7 أهداف

6. ألكسندر إيزاك - 6 أهداف

7. برايان مبيومو - 6 أهداف

8.هوانج هي تشان - 6 أهداف

9.إيفان فيرجسون - 5 أهداف

10.نيكولاس جاكسون - 5 أهداف

وتنطلق مباريات الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر، بمباراة توتنهام هوتسبير ضد ولفرهامبتون على استاد مولينيو.