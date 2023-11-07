الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع البرتغالي باولو سوزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، دخول مدرب جديد ضمن دائرة المرشحين، لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن أحد الممثلين من جانب نادي الزمالك، تحدث مع البرتغالي باولو سوزا، لتولي تدريب الأبيض في الفترة المقبلة، ومعرفة طلباته المادية.

أضاف المصدر، أن هناك عدد من المدربين تم طرحهم على مجلس الإدارة، بينهم السويسري كريستيان جروس، ويتم الاختيار وفقا لسير المفاوضات وظروف النادي.

ويعد باولو سوزا من المدربين الذين تم طرحهم من قبل لتولي تدريب منتخب مصر، قبل التعاقد مع روي فيتوريا، حيث تولى من قبل تدريب فريق فيورنتينا الإيطالي وليستر سيتي الإنجليزي، وكانت آخر محطاته التدريبية مع فريق ساليرنيتانا الإيطالي وتمت إقالته في شهر أكتوبر من الماضي.

ويتولى فريق الزمالك في الوقت الحالي بشكل مؤقت، معتمد جمال، على أن يقود الفريق في مواجهة بيراميدز المقرر لها غدا في قبل نهائي بطولة كأس مصر.