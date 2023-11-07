موعد وحكام مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.