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عبد الحميد بسيوني: أرفض العمل في هذا المنصب داخل الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عبد الحميد بسيوني، نجم الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لفريق طلائع الجيش، أن رحيل الكولومبي أوسوريو من تدريب الفريق الأبيض، قرار صحيح.

وقال بسيوني في برنامج إذاعي: "قرار رحيل أوسوريو من تدريب الزمالك، صحيح مليون في الميه، في ظل المستوى الذي قدمه الفريق في الفترة الماضية".

أضاف نجم الزمالك السابق: "بالطبع شرف لأي حد تدريب نادي الزمالك، واحب أشوفه دايما في نجاحات مميزة، وعودته للمكان الذي يليق به، ولكني لا أوافق على التواجد كرجل ثان ومدرب مساعد داخل نادي الزمالك"|.

وأتم تصريحاته: "أنا لا أريد العودة خطوة للخلف مرة أخرى في مستقبلي، اتواجد حاليا مدير فني، وطموحي تولي تدريب الزمالك في المستقبل كما ذكرت".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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