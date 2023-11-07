عبد الحميد بسيوني: أرفض العمل في هذا المنصب داخل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عبد الحميد بسيوني، نجم الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لفريق طلائع الجيش، أن رحيل الكولومبي أوسوريو من تدريب الفريق الأبيض، قرار صحيح.

وقال بسيوني في برنامج إذاعي: "قرار رحيل أوسوريو من تدريب الزمالك، صحيح مليون في الميه، في ظل المستوى الذي قدمه الفريق في الفترة الماضية".

أضاف نجم الزمالك السابق: "بالطبع شرف لأي حد تدريب نادي الزمالك، واحب أشوفه دايما في نجاحات مميزة، وعودته للمكان الذي يليق به، ولكني لا أوافق على التواجد كرجل ثان ومدرب مساعد داخل نادي الزمالك"|.

وأتم تصريحاته: "أنا لا أريد العودة خطوة للخلف مرة أخرى في مستقبلي، اتواجد حاليا مدير فني، وطموحي تولي تدريب الزمالك في المستقبل كما ذكرت".