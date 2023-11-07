"الميلان ضد باريس".. أبرز إحصائيات الفريقين في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش



يستضيف الميلان نظيره باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد سان سيرو.

ويستعرض لكم "الخليج 365" أبرز إحصائيات الفريقين في دوري أبطال أوروبا:

خسارة ميلان 3-0 في مباراة الذهاب كانت أول هزيمة له على الإطلاق أمام باريس سان جيرمان بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في اثنتين من المواجهات الأربع الأولى.



وبعد أن فاز باريس في مباراتين فقط من أول 20 لقاء له مع فرق إيطالية في جميع المسابقات (ت9 خ9)، فاز باريس سان جيرمان الآن بآخر أربع مباريات ضد منافسين من الدوري الإيطالي.

وفشل الميلان حتى الآن في التسجيل بآخر 5 مباريات له في دوري أبطال أوروبا، ليواصل أطول سلسلة له بدون هدف في تاريخه بالمسابقات الأوروبية.

وخسر باريس سان جيرمان آخر مباراتين له خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا (2-1 أمام بايرن ميونخ و1-4 أمام نيوكاسل)، وآخر مرة خسر فيها ثلاث مرات متتالية خارج أرضه في المسابقة كانت خلال شهر ديسمبر 2017 وسبتمبر 2018، بين فترات المدرب أوناي إيمري وتوماس توخيل.

ولم يحقق ميلان أي فوز وفشل في التسجيل بآخر مباراتين له على أرضه بدوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام الإنتر في نصف نهائي الموسم الماضي (0-2) وتعادل (0-0) مع نيوكاسل في آخر مباراة خارج ملعبه، ولم يسبق له أن فشل من قبل في التسجيل بثلاث مباريات متتالية على أرضه في الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا.