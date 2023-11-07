"نيوكاسل ضد دورتموند".. أبرز إحصائيات الفريقين في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش



يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة الـ7.45 مساء على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويستعرض لكم "الخليج 365" أبرز إحصائيات الفريقين في دوري أبطال أوروبا:

فوز بوروسيا 1-0 على نيوكاسل آخر مرة خارج الديار هو أول لقاء بينهما على الإطلاق أوروبيًا، بينما فاز دورتموند آخر مرة على فريق إنجليزي ذهابًا وإيابًا في موسم 1996-1997 ضد مانشستر یونایتد (1-0) في الدور نصف النهائي.

ولم يحقق نيوكاسل أي فوز في آخر مباراتين له ضد الفرق الألمانية في المسابقات الأوروبية (ت 1 خ 1)، بعد فوزه في أول أربع مباريات خلال عامي 2001 و2003.



وستكون مباراة الليلة رقم 150 لبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، (ف 69، ت 31، خ 49)، ليصبح ثاني فريق ألماني يصل إلى هذا المجموع منذ بداية المسابقة في 1992-1993، بعد بايرن ميونيخ (285).



وآخر مدرب إنجليزي يفوز في مباراة خارج أرضه ضد فريق ألماني في دوري أبطال أوروبا كان بوبي روبسون، الذي قاد نيوكاسل للفوز 3-1 على باير ليفركوزن في فبراير 2003، ومنذ ذلك الحين لم يحقق المدربون الإنجليز أي فوز في ثلاث مباريات من هذا النوع: (تعادلوا مباراة وخسروا اثنين)، هاري ريدناب (2-2 أمام فيردر بريمن)، فرانك لامبارد (1-4 أمام بايرن ميونخ)، وجراهام بوتر (1-0) أمام بوروسيا دورتموند).