فانتازي.. "هل يجب الإبقاء على لاعبي نيوكاسل؟" الإحصائيات تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يسلط كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي الضوء على ثنائي نيوكاسل يونايتد كيران تريبير وأنتوني جوردون، بعد تألقهما أمام آرسنال في الجولة الحادية عشر على الرغم من تصنيف المباراة الصعب.

وحقق الظهير الأيمن تسع نقاط في فوز نيوكاسل يونايتد 1-0 على أرضه أمام أرسنال، حيث جمع بين الشباك النظيفة والحد الأقصى من المكافآت ثلاث نقاط إضافية، وسلط أداء تريبير الضوء على قدرته لتحقيق النقاط بغض النظر عن الخصم ويمكن أن يجعله المدافع الأساسي في تشكيلة مدربي فانتازي.

وتم بيع الظهير الإنجليزي من قبل أكثر من 243 ألف مدرب فانتازي، قبل مباراة أرسنال، مع مواجهات على أرضه ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد أيضًا في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ومع ذلك، فإن سجل نيوكاسل في سانت جيمس بارك يشير إلى أن مالكي تريبير الذين تبلغ نسبتهم 48.8% يجب أن يحافظوا عليه في تلك المواجهات المقبلة على أرضة، حيث حافظ على شباكه نظيفة في كل من مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه، وحقق تريبير 39 نقطة خلال تلك الفترة.

وتسلط الإحصائيات الضوء على إمكانيات كيران تريبير على طرفي الملعب، حيث تلقى نيوكاسل فرصة واحدة خطيرة خلال آخر أربع مباريات على أرضهم، وهو أفضل رقم قياسي في الدوري.

وفي الوقت نفسه، يحتل تريبير مكانة بين أفضل لاعبين في فانتازي من حيث التمريرات المفتاحية والفرص الخطيرة التي تم صنعها هذا الموسم، برصيد 32 وثمانية على التوالي.

بالإضافة إلى زياراته إلى بورنموث وإيفرتون في الأسابيع الأربعة المقبلة، فإن قدرة تريبير على تحقيق النقاط تجعله في وضع جيد للحفاظ على مكانه في صدارة ترتيب المدافعين الأكثر تحقيقا للنقاط.

ومن جانبه، أثبت أنتوني جوردون (5.7 مليون جنيه إسترليني) وجمال لاسيليس (4 مليون جنيه إسترليني) قيمتهما الرائعة في فانتازي، وجمع الأخير 21 نقطة خلال آخر أربع مباريات على أرضه، ويستفيد من فترة غياب سفين بوتمان (4.6 مليون جنيه إسترليني) المصاب.

وفي الوقت نفسه، عزز هدف جوردون ضد آرسنال على مستواه الرائع على أرضه، حيث شارك الجناح بالأهداف في جميع مباريات نيوكاسل الستة على ملعب سانت جيمس بارك هذا الموسم، سجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ولعب جوردون كمهاجم في فوز نيوكاسل 3-0 على مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي، وبعد أن بدأ في مركز الجناح ضد آرسنال، تم نقله إلى الأمام بعد استبدال كالوم ويلسون (7.9 مليون جنيه إسترليني) بعد مرور ساعة، ليسجل هدف الفوز في غضون خمس دقائق من التبديل ليحصل على سبع نقاط مساء السبت.

وحقق جوردون حتى الآن 39 نقطة في المباريات على أرضه هذا الموسم، مما يضعه في المركز السادس بين جميع لاعبي فانتازي خلال تلك الفترة، وبفارق نقطتين عن إيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني).