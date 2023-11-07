شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسئلة هامة فى أزمة أحمد فتوح مع الزمالك بعد قرار العرض للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت أزمة أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، مع ناديه نفسها على سطح الأحداث الكروية خلال الأيام الماضية، بعد مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الجولة الساسة ببطولة الدورى.، ونستعرض في السطور التالية ، أهم 6 أسئلة تطرح نفسها في هذا الملف:

س: ما سبب الأزمة بين أحمد فتوح و الزمالك؟

ج: بدأت الأزمة بين أحمد فتوح و نادى الزمالك، عندما غادر اللاعب معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدورى، ومعه محمد صبحى و مصطفى الزنارى لاعبا الفريق، دون إذن من الجهاز الفني.

س: هل هذا هو السبب الوحيد في الأزمة بين اللاعب وإدارة النادى؟

ج: كان النادى فاوض فتوح لتجديد تعاقده مع الزمالك، إلا أن اللاعب حدد مطالبه المالية للتجديد، و عقد مسئولو الزمالك أكثر من جلسة مع اللاعب، و لم يتم الاستقرار على الموقف النهائي بشأن تجديد تعاقده مع الأبيض.

س: كيف تصرفت إدارة النادى بعد مغادرة اللاعب المعسكر؟

ج: قامت إدارة نادى الزمالك باستبعاد اللاعب من مباراة الفريق، و عقد مجلس إدارة لحسم موقفه و العقوبة التي سيتم توقيعها عليه مع باقى الثلاثى.

س: ما العقوبات التي وقعها النادى على فتوح ؟

ج: عقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماع لمجلس الإدارة تم خلاله توقيع عقوبات على اللاعب وهى إيقافه وتحويله للتحقيق، وعرضه للبيع.

س: ماذا فعل فتوح بعد قرار عرضه للبيع و تحويله للتحقيق؟

ج: اكتفى فتوح بنشر ايموشن ضحك على صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام ، بالإضافة إلى حذف متابعته لصفحة الزمالك من نفس الموقع .

س: هل خضع اللاعب للتحقيق ؟

ج: نعم، ذهب للنادي ظهر اليوم من أجل الخضوع للتحقيق كما فعل الثنائي صبحى والزنارى أمس.