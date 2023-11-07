شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم دجلة والمحلة .. وتعادل النجوم مع راية فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت احداث الشوط الأول في 3 مباريات مقامة حاليا ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين، والتي جمعت كل من غزل المحلة مع القناة والنجوم مع راية وبروكسي مع وادي دجلة.

غزل المحلة والقناة

انتهي الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والقناة بتقدم غزل المحلة بهدف نظيف احرزه عمرو مصطفي في الدقيقة 45+2 من عمر الشوط الأول.

بدأ فريق غزل المحلة بتشكيل مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمى ، عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عموري ، محمود غالي ، محمد حجازي ، محمد جابر ، عمرو مصطفى ، عبده يحيى ، رجب مارو

فيما جاء تشكيل القناة كالتالي :

محمد علاء في حراسة المرمي ، محمود البدري ، هشام رأفت ، مصطفي معوض ، أسامة الليبي ، محمود عبد الحكيم ، احمد حسن ، محمود حرشة ، محمد يسري ، أكرم عبد ربه ، كيدي ناسان.

ويدخل غزل المحلة المباراة في المركز الرابع برصيد 11 نقطة وفشل الفريق في أخر جولتين في تحقيق الفوز حيث تعادل الأسبوع قبل الماضى علي ملعبه مع مكادى سلبيا ، بينما خسر الأسبوع الماضى امام أسوان بثنائية نظيفة ، بينما استطاع القناة مع سامر عبد الرحمن الدخول ضمن الأندية المنافسة بعد تحقيق الفوز تلو الاخر في المواجهات الأخيرة وهو ما جعله في المركز الثالث برصيد 11 نقطة أيضا .

النجوم وراية

انتهي الشوط الأول من مباراة النجوم وراية بالتعادل الإيجابي 1/1 ، فى لقاء التعبير عن الذات حيث يمتلك النجوم صاحب المركز الـ17 رصيد 5 نقاط، بينما يحتل راية المركز الـ10 برصيد 8 نقاط.

بروكسي ووادي دجلة

تقدم فريق وادي دجلة بهدفين نظيف علي نظيره بروكسي في الشوط الأول ، احرزهما محمد عبد العاطي في الدقيقتين 22 و 44 من عمر المباراة.

ويسعى بروكسي خلال مباراة اليوم للتعبير عن أنفسهم بعد خسارتهم الأخيرة أمام طنطا برباعية بعدما تجمد رصيد الفريق عند 8 نقاط في المركز الـ11 ، بينما يدخل دجلة المباراة في المركز الـ5 برصيد 10 نقاط .