شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر ينتظر أعلى عرض مادى لتحديد مصير عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر، أن النادي لم يتلقى عرضاً مادياً رسمياً حتى الآن لبيع عمر كمال لاعب الفريق في يناير المقبل خاصة مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك اهتمام باللاعب من أكثر من نادي محلي في مقدمتهم الأهلي وبيراميدز، وهناك أيضاً حديث عن اهتمام الأندية الخليجية، غير أن مودرن فيوتشر لم يتلقى عرضاً مادياً بشكل رسمي حتى الآن، وفور تلقيه سيتم مناقشة الأمر بما يضمن مصلحة النادي واللاعب.

وشدد المصدر على أن مودرن فيوتشر ينتظر أعلى عرض للبت فيه وتحديد مصير اللاعب ، موضحاً ان الأمر سيتم دراسته بعناية لإتخاذ القرار المناسب للطرفين.

وتلقى مودرن فيوتشر هزيمة مافجئة أمام نظيره إنبي بالجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري بعد الخسارة أمام إنبي بهدف نظيف، ليفقد فرصة التقدم إلى قمة جدول المسابقة واستغلال تعثر بيراميدز.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها بعدما خاض 6 مباريات، فاز في 4 لقاءات وخسر اثنين آخرين، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى