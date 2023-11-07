شكرا لقرائتكم خبر عن نقل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي للمستشفي بعد إصابته بوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر اليوم ،الثلاثاء، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للأطمئنان عليه.

وحرص مجلس الأهلي على الإطمئنان على العامري فاروق وقام بزيارته في المستشفي الذي تم نقله إليه ويبعد عن النادي الأهلي أمتار قلية.