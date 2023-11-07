شكرا لقرائتكم خبر عن نقل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي للمستشفي بعد إصابته بوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر اليوم ،الثلاثاء، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للأطمئنان عليه.
وحرص مجلس الأهلي على الإطمئنان على العامري فاروق وقام بزيارته في المستشفي الذي تم نقله إليه ويبعد عن النادي الأهلي أمتار قلية.
ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على سيراميكا، من أجل العودة لصدارة الدوري قبل انتهاء التوقف الدوري، والذي يختتمه بخوض مباراته القادمة ضد الجونة، ومواصلة عروضه القوية في المسابقة المحلية، بعد الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها الفريق الأحمر بالدوري وحقق خلالها الفوز والعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضى تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز، بينما حل نادى الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادى فيوتشر رابعاً.
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