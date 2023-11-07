شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة التعاقد مع المغربى وليد ازارو لخلافة موديست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر بالنادى الاهلى أن ناديه لم يفاوض المغربى وليد ازارو مهاجم عجمان الإماراتى للعودة للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"لم ندخل في أي مفاوضات مع وليد ازارو للعودة للأهلى في الشتاء ، كولر لم يطلب مهاجمين جدد ولم يحسم مصير بقاء موديست من عدمه".

ويضيف المصدر:" كولر لديه قناعات كاملة بمستوى موديست وسيمنحه فرصة المشاركة في المباريات المقبلة لإتخاذ قرار نهائي بشأنه وبعدها سنفكر في ملف المهاجم الاجنبى".

وتعاقد الأهلى مع أزارو صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، ونجح الأسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017 شارك المغربى فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16.

أزارو تمكن من تسجيل 18 هدفًا احتل بها صدارة هدافى الدورى 2018 وأصبح الهداف التاريخى للاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأحمر، وأصبح وليد أزارو أول لاعب مغربى يفوز بلقب هداف الدورى المصري عبر تاريخه، كما أصبح ثانى لاعب عربى غير مصرى بعد اليمنى على محسن الذى فاز باللقب موسم 1960 – 1961.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر غداً الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile)

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.