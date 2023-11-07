شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة محتملة بين الأهلى و الزمالك في ربع نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة مُحتملة قد تجمع فريقى كرة السلة بالنادى الأهلى ونظيره الزمالك فى ربع نهائى كأس السلة رجال، والتى تقام نهاية الشهر الجارى.

وتقام مباريات دور الـ 16 اليوم ،الثلاثاء، حيث يلتقى سبورتنج مع إيسترن كومبانى والأهلى مع القناة، المصرية للاتصالات مع مصر للتأمين، كما يلتقى الاتحاد السكندرى مع الشمس، و في المجموعة الثانية يلتقى الزمالك مع الطيران، والاولمبى مع الزهور، بينما يلتقى الجزيرة مع طلائع الجيش وسموحة مع هليوبوليس

وبالتالى يلتقى الأهلى مع الزمالك حال فوزهما فى منافسات دور الـ 16 ، فـ حال فوز الأهلى على القناة والزمالك على الطيران يلتقى الفائزان سوياً في ربع النهائى.