شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة البداية بمونديال الأندية ..الأهلى يتقدم على النور السعودى 16 / 12 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره النور السعودى بنتيجة 16 / 12 بالشوط الأول فى أولى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية خلال الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر الجارى.

ويسعى فريق رجال يد الأهلى بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم قبل مواجهة برشلونة فى ثانى لقاءاته الخميس المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

فيما تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر وقارة أفريقيا بالبطولة النادى الأهلى.

يتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من، النور (السعودية) - برشلونة (إسبانيا) ، فيما تضم المجموعة الثانية: نادي الكويت - سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين) - فوكس برلين (ألمانيا) و المجموعة الثالثة: ماجديبورج (ألمانيا) - الخليج (السعودية) - جامعة كوينزلاند (أستراليا) و المجموعة الرابعة: كيلسي (بولندا) - النجمة (البحرين) - سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).