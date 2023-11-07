7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثء الكثير من الاخبار و الأحداث الرياضية الهامة، على رأسها خضوع أحمد فتوح للتحقيق فى الزمالك ، و رفض حسين لبيب اعتذار صبحى و الزنارى، وبدء الأهلي مفاوضات "الحسم" مع فيوتشر فى صفقة عمر كمال عبد الواحد.

الأهلي يبدأ مفاوضات "الحسم" مع فيوتشر فى صفقة عمر كمال عبد الواحد

بدأ مسئولو النادي الأهلي مرحلة التفاوض الجاد مع نادي فيوتشر لشراء المدة المتبقية فى عقد عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق، والذى ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر الفترة القادمة.

أكد سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن اللاعب متواجد حاليًا في مقر القلعة البيضاء للخضوع للتحقيق بعد واقعة مغادرة معسكر مباراة زد اف سي دون الحصول علي إذن مسبق.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تشكيل إدارة جديدة تحمل اسم "إدارة المباريات"، تتولى تنظيم مباريات المنتخبات الوطنية ودخول الجماهير.

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إنه رفض قبول اعتذار الثنائي محمد صبحي ومصطفي الزناري، عن واقعة مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد اف سي، في الدورى، دون الحصول علي اذن من الجهاز الفني.

الأهلى يكشف حقيقة التفاوض مع جوستافو سوزا لخلافة موديست

أكد مصدر بالنادى الاهلى أن البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداى بطل كوريا الجنوبية خارج حسابات ناديه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وزير الرياضة يناقش مع مجلس الجبلاية خطة أولمبياد باريس والمنتخب الأول