شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يُعيد محمود علاء وعمرو السيسى لقائمة الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر معتمد جمال المدرب العام الجديد لفريق الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني على إعادة محمود علاء وعمرو السيسى لقائمة الفريق الأبيض في مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء غداً الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضنت منافسات نصف نهائى كأس مصر.

وغاب الثنائى محمود علاء وعمرو السيسى عن قائمة الزمالك في مباراة زد وأقيمت يوم الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى nile وانتهت بخسارة الأبيض 2 / 1.

ونجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب فى دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

وحذر معتمد جمال لاعبى الزمالك من خطورة لاعبى بيراميدز، خاصة رمضان صبحى، وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى ماييلى، خلال المباراة التى تجمع الفريقين غدا الأربعاء فى نصف نهائى كأس مصر.

وطلب معتمد جمال من لاعبى فريقه تجنبهم الأهداف المبكرة فى الشباك البيضاء، خاصة أن أي هدف يدخل فى الدقائق الأولى من المباراة سيربك الحسابات ويضعهم تحت ضغط طوال شوطى المباراة.