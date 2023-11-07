شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعتمد مشاركة منتخب الريشة الطائرة فى بطولتي بتسوانا وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مشاركة المنتخب الأول للريشة الطائرة في بطولتي بتسوانا الدولية وجنوب أفريقيا الدولية المؤهلتين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويخوض المنتخب الأول للريشة الطائرة بطولة بتوسانا الدولية بمدينة "غابرون" خلال الفترة من 22 نوفمبر الجاري حتى 26 من ذات الشهر، بينما يخوض بطولة جنوب أفريقيا الدولية بمدينة "كيب تاون" خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر القادم.

وتتكون بعثة منتخب الريشة الطائرة من ثلاثة لاعبين .

ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.