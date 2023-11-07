"دبليو تي ايه" الختامية: شفيونتيك تُحرِز اللقب

الرياص - اسماء السيد - كانكون (المكسيك): احرزت البولندية إيغا شفيونتيك لقب بطولة "دبليو تي ايه" الختامية في كانكون المكسيكية للمرة الاولى في مسيرتها بسحقها في النهائي الأميركية جيسيكا بيغولا، واستعادت صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات من البيلاروسية أرينا سابالينكا التي اقصتها من نصف النهائي.

وهيمنت شفيونتيك، المصنفة ثانية عالميا والمتوجة بأربعة ألقاب في بطولات غراندسلام، على منافستها منذ البداية حتى النهاية لتسحقها 6 1 و6 0 في 59 دقيقة فقط، علما ان المباراة النهائية تأجّلت لمدة 24 ساعة بسبب هطول الامطار.

وكانت شفيونتيك فازت على سابالينكا في الدور نصف النهائي 6 3 و6 2 الاحد، علما أن الاخيرة ارتقت إلى صدارة تصنيف اللاعبات بعد وصولها إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أيلول/سبتمبر.

اللقب السابع

وضمنت البولندية، ابنة الـ 22 عاماً، التي حققت لقبها السابع عشر في مسيرتها والمتحدرة من وارسو انهاء العام الحالي في المركز الاول في تصنيف اللاعبات المحترفات للموسم الثاني توالياً.

قالت شفيونتيك عقب فوزها "الفريق الذي كان معي طوال الموسم، مررنا بالعديد من التأرجحات".

وأضافت البولندية التي خسرت 20 شوطا فقط في البطولة وهو رقم قياسي جديد "لقد تطوّرنا. سيكون لدينا المزيد بالتأكيد إذا واصلنا العمل بهذه الطريقة".

بيغولا

في المقابل، لم تقف بيغولا (29 عاماً) خلف الأعذار لتبرير هزيمتها بعد مباراة مليئة بالأخطاء من ناحيتها، وقالت "لقد كان أحد تلك الأيام التي شعرت فيها بأنني أبذل قصارى جهدي"، مشددة على أن شفيونتيك "كانت تلعب بقوة فائقة".

وسبق لبيغولا، المصنفة خامسة عالمياً، أن هزمت شفيونتيك في المواجهة السابقة في دورة مونتريال في آب/أغسطس، وقد تألقت في طريقها إلى المباراة النهائية في كانكون.