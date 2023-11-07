نيفيل مدربًا جديدا لبورتلاند تمبرز في الدوري الأميركي

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: عُين الانكليزي فيل نيفيل مدرب إنتر ميامي السابق الإثنين مدربا جديدا لفريق بورتلاند تمبرز في ظل سعي الفريق للعودة إلى نخبة الاندية في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسيحل نيفيل مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب "الأسود الثلاثة" السابق بدلا من الفنزويلي جيو سافاريزي الذي أقاله النادي في آب/أغسطس الماضي بعد ستة مواسم.

واحتل بورتلاند تمبرز هذا الموسم المركز العاشر في المنطقة الغربية وفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

انتر ميامي

وأقيل نيفيل (46 عاماً) من مهامه الفنية مع ميامي في حزيران/يونيو الماضي، حين كان النادي يقبع في قاع الترتيب في المنطقة الشرقية، قبل وقت قصير من قدوم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نيفيل في بيان "أنا متحمس للغاية بشأن التحدي الذي ينتظرنا، ومنذ اللحظة الأولى التي التقيت فيها بالجهاز الفني، كنت أعلم أنها الفرصة المناسبة بالنسبة لي، والنادي المناسب لي، والمدينة المناسبة لي".