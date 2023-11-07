شكرا لقرائتكم خبر عن «طعن مشجع».. اشتباكات عنيفة وحرب شوارع بين جماهير سان جيرمان وميلانو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

قالت الشرطة الإيطالية إن أحد مشجعي باريس سان جيرمان تعرض لإصابات خطرة بعد طعنه خلال اشتباكات عنيفة بين الجماهير في ميلانو قبل مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق، الثلاثاء.

وأضافت الشرطة أن المجني عليه تعرض للطعن في ساقه مرتين ونُقل إلى مستشفى بوليكلينيكو في ميلانو لتلقي العلاج.

وقالت وسائل إعلام إيطالية: إن الضحية فرنسي الجنسية ويبلغ من العمر 34 عاماً.

وأصيب المشجع الفرنسي عندما اشتبك نحو 50 مشجعاً لميلان مع جماهير باريس سان جيرمان الزائرة بعد وقت قصير من منتصف الليل، إذ بدا الأمر أشبه بحرب شوارع.

كما أصيب اثنان من ضباط الشرطة بعد هجوم الشرطة على المشجعين الفرنسيين بالهراوات في محاولة لاستعادة النظام.

ودان ميلان، الذي سيستضيف باريس سان جيرمان على ملعب سان سيرو الثلاثاء، العنف.

وقال النادي في تعليق عبر حسابه على منصة إكس، نشره باللغات الإيطالية والإنجليزية والفرنسية «كرة القدم بالنسبة لنا هي الشغف وليست الكراهية. الرياضة من المفترض أن توحد ولا تفرق».