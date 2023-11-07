الامارات | "الرجل العنكبوت" يتسلق برجاً ارتفاعه 179 متراً لتوجيه "رسالة سلام" (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلق المغامر الرياضي آلان روبير، المعروف بـ"الرجل العنكبوت الفرنسي"، برج "كوبول توتال"، مقر شركة "توتال إنرجي" في حي لا ديفانس في غرب باريس، في خطوة أراد من خلالها توجيه "رسالة سلام" بعد شهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

بسترة صفراء وسروال أحمر وأحذية تسلق، أنجز آلان روبير مغامرة تسلق برج توتال الذي يبلغ علوه 179 مترا، على مرأى من المارة في هذا الحي المالي. وقالت محافظة أوت دو سين إن السلطات المحلية أوقفت الرجل بعد نزوله من البرج.

وقالت المحافظة في فترة بعد الظهر "لقد وُضع قيد التوقيف لدى الشرطة بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وهي تهم أسقطتها النيابة العامة بعد ذلك"، موضحة أن الشرطة أطلقت سراح آلان روبير في وقت لاحق.

من خلال هذا التسلق، أوضح آلان روبير أنه أراد إرسال "رسالة سلام" لكي "يجلس كبار القادة في العالم أجمع، ويجتمعوا، ويفعلوا شيئاً لحل هذا الصراع بين فلسطين وإسرائيل بشكل نهائي".

وقال آلان روبير بعيد نزوله من ناطحة السحاب المهيبة "في الوقت الذي كنت أتسلق فيه، كنت أفكر في الناس في فلسطين، وحتى في إسرائيل، الذين يتعرضون للقنابل". ووصف ما يحصل حالياً في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية".

وينقل آلان روبير البالغ 61 عاماً، رسائل سياسية بانتظام أثناء مغامرات تسلق المباني. وفي رصيده نحو مئة عملية من هذا النوع، بما يشمل تسلق برج خليفة (828 متراً) في دبي أو برج إيفل في باريس، كما أن اسمه مدرج في كتاب غينيس للأرقام القياسية.