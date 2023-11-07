دوري كرة القدم بمدرسة القناطر الإعدادية بنين بأسيوط للعام السادس على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - تمت إقامة دوري كرة القدم السنوي في مدرسة القناطر الاعدادية الجديدة بنين بأسيوط للعام السادس على التوالي تحت رعاية فؤاد حمدي مدير المدرسة، وقد شهدت المسابقة منافسة قوية ومباريات مثيرة بين الفصول الدراسية المختلفة.

وفي المباراة النهائية، تواجه فصل 3 إعدادي أ وفصل 3 إعدادي ب، حيث كانت التوقعات مرتفعة والتشويق محموم. ولم يخيب الفريقان الآمال، فقد قدموا أداء رائعاً وعرض كروي متميز.

ابتدأت المباراة بحماس كبير من اللاعبين، حيث شهدت هجمات سريعة ومحاولات من الجانبين لتسجيل الأهداف. وبفضل التمركز الجيد للاعبين وتكتيكات ذكية، تمكن فصل 3 إعدادي أ من فتح النتيجة في الشوط الأول بتسجيل هدف رائع.

وفي الشوط الثاني، حاول فصل 3 إعدادي ب التعادل وقلب الطاولة على منافسهم، وقدموا مستوى قوياً في الدفاع والهجوم. لكن اللاعبين في فصل 3 إعدادي أ كانوا متماسكين ومنظمين، وتمكنوا من تسجيل هدف ثانٍ بتمريرة متقنة.

جانب من دوري كرة القدم لمدرسة القناطر الاعدادية الجديدة بنين

لم يستسلم فصل 3 إعدادي ب بالرغم من تأخرهم في النتيجة، فقد حاولوا بشتى الطرق إحراز هدف التعادل، لكن حظوظهم لم تكن جيدة في هذه المباراة. وبذلك، انتهت المباراة بفوز فصل 3 إعدادي أ بنتيجة 2-0.

يستحق فريق فصل 3 إعدادي أ التهاني على هذا الانتصار الرائع، حيث أظهروا تفانياً وروح قتالية عالية في جميع أوقات المباراة. كما يجب على فصل 3 إعدادي ب أن يشعروا بالفخر بأداءهم المذهل وحظوظهم في المستقبل.

نهنئ جميع الفصول الدراسية المشاركة في هذا الدوري الرياضي الناجح، حيث تعمل هذه المسابقة على تعزيز روح التنافس والتعاون والانضباط بين الطلاب. نأمل أن يستمر هذا الحدث الرياضي في العديد من الأعوام المقبلة، وأن تتمكن مدرسة القناطر الاعدادية الجديدة بنين من خلق جيل جديد من اللاعبين المميزين.