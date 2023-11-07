تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة شاختار الاوكراني في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة شاختار دونيستك الأوكراني، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال اوروبا للموسم الحالي 2023 – 2024، والتي تجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب ستاد فولكسبارك.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة شاختار الاوكراني

ويقود ليفاندوفسكي تشكيل برشلونة لمواجهة شاختار الأوكراني، ومعه في التشكيل فيران توريس وتير شتيجن، بينما يتواجد جواو فيليكس ولامين يامال على مقاعد البدلاء، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو – اراخو – كريستينسين – ماركوس ألونسو.

في خط الوسط: جوندوجان – أوريلو روميو – جافي.

في خط الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي – فيران توريس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة لمواجهة شاختار الاوكراني كل من بالدي ومارتينيز وبيدري واينياكي بينا وجواو فيليكس وكوندي واسترالجا ولامين يامال وكاسادو وفيرمين.