الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
واستئأنف الفريق تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الإثنين وفقًا للبرنامج التدريبي، وعقد مارسيل كولر اجتماعًا مع الجهاز المعاون قبل بداية المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل أداء تدريبات خططية مكثفة في ضوء التحضير للمباراة.
واختتم الفريق مرانه بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب.
وكان الفريق قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.