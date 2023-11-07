تطورات إصابة رضا سليم مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة رضا سليم لاعب الفريق مطمئنة للغاية، بعد الجراحة التي خضع لها في عظمة الترقوة خلال الفترة القليلة الماضية.
وأوضح طبيب الأهلي أنه تواصل مع إخصائي الجراحة الذي أشرف على علاج اللاعب، وتأكد من تحسن حالته، وأنه سوف يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي في الجيم خلال الأيام القادمة.
واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا الأربعاء على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.