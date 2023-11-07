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فتوح والزناري وصبحي يتدربون في صالة الـ "جيم"

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ياسر رشاد - القاهرة - أنهت اللجنة القانونية في نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الثلاثي أحمد فتوح والزناري ومحمد صبحي حارس مرمى الفريق، ليظهر الثلاثي بعدها في تدريبات منفرده بصالة الألعاب .

فتوح والزناري وصبحي يتدربون في صالة الـ "جيم"

طلب احمد فتوح التحقيق معه بسبب تركه معسكر الزمالك قبل مباراة نادي زد الماضية في بطولة الممتاز، وهو الذي استدعى اتخاذ قرار من المدرب الكولومبي السابق خوان كارلوس أوسوريو باستبعاد الثلاثي وإيقافهم وعرضهم للبيع.

بعد نهاية التحقيق فتوح والزناري وصبحي ظهر الثلاثي في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، حيث خاض الثلاثي تدريبات بعيدة عن مقر النادي، والذي خرص الظهير الأيسر للأبيض على مشاركته مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز مساء غدًا الأربعاء، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2022-2023.

صور تدريبات فتوح والزناري وصبحي في صالة الـ "جيم"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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