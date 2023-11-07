الاهلي يكشف تطورات إصابة رضا سليم

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن آخر تطورات إصابة النجم المغربي رضا سليم.

وكان رضا سليم، قد تعرض لإصابة في عظمة الترقوة، خلال مشاركته في مباراة الاهلي وصن داونز، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، بعد دقائق من دخوله بديلًا.

وقال جاب الله، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي، إن حالة رضا سليم مطمئنة للغاية، بعد الجراحة التي ‏خضع لها في عظمة الترقوة.‏

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وأوضح:”تواصلت مع إخصائي الجراحة الذي أشرف على علاج رضا سليم، وتأكدت من تحسن حالته”.

وأشار طبيب الاهلي، إلى أن رضا سئلت سيبدأ مرحلة ‏العلاج الطبيعي في الجيم خلال الأيام القادمة.‏

ويستعد الاهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا، في لقاء مؤجل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الاهلي وسيراميكا، غدًا الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.