موعد مباراة الاهلي وبرشلونة في كأس العالم لأندية اليد

نجح فريق اليد بالنادي الاهلي، في الفوز على النور السعودي، ليضرب موعداً مع فريق برشلونة فى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

ويشارك الاهلي في بطولة العالم لأندية اليد التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بصفته بطل كأس السوبر الأفريقى 2023، فيما يعد النور أحد ممثلى البلد المضيف.

وفاز الاهلي على مضيفه النور السعودي بنتيجة 38-20، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

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موعد مباراة الاهلي ضد برشلونة في سوبر جلوب

من المقرر أن يخوض الاهلي ثانى وآخر مباريات دور المجموعات فى بطولة سوبر جلوب أمام برشلونة الإسبانى يوم الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر.

وجاءت قائمة يد الاهلي المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية على النحو التالي:

عبدالرحمن طه- محمد إبراهيم- عبدالرحمن حميد- إبراهيم المصرى- محمد مجدي- نبيل شريف- أحمد خيرى- سيف هانى «فوكس»- أحمد راضى- محسن رمضان- محمد لاشين- ياسر سيف- أحمد عادل- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامى- أحمد هشام «سيسا»- عبدالعزيز إيهاب «زيزو»- محمود عبدالعزيز «جدو»- إسلام راضى- عبدالرحمن فيصل- عمر خالد حسانين