في غياب رونالدو.. ماني يقود تشكيل النصر لمباراة الدحيل بـ دوري أبطال آسيا

أعلن لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل فريقه لمباراة النصر أمام الدحيل القطري، بدوري أبطال آسيا.

ويغيب عن مباراة النصر والدحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب معاناته من ألم في كاحل القدم خلال مباراة الخليج الأخيرة، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، التي انتهت بفوز العالمي بهدفين نظيفين.

تشكيل النصر لمباراة الدحيل القطري

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد فتيل ــ عبدالإله العمري ــ أليكس تيليس

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خط الوسط: سامي النجعي ــ مارسيلو بروزوفيتش ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا ــ عبدالرحمن غريب ــ ساديو ماني

ومن المقرر أن يواجه النصر السعودي نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات.

وتبدأ أحداث مباراة النصر السعودي ضد الدحيل القطري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل النصر السعودي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد الدحيل القطري في المركز الثالث برصيد نقطة.