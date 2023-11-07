الاتحاد الإسباني يقصي غرناطة من الكأس بسبب مخالفات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقصاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة، من بطولة كأس ملك إسبانيا، بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

ويأتي إقصاء فريق غرناطة من بطولة كأس ملك إسبانيا، بسبب قيامه بإشراك لاعبًا غير مؤهل بشكل غير قانوني في المباراة التي فاز فيها على أروسا من الدرجة الخامسة في الدور الأول.

وقام فريق غرناطة بإشراك أدريان لوبيز حارس الفريق الرديف الذي يبلغ 24 عامًا خلال مواجهة أروسا خارج ملعبه في بطولة كأس ملك إسبانيا والتي فاز فيها بثلاثية نظيفة يوم الثاني من نوفمبر الحالي.

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ويعد هذا الأمر انتهاكًا للقانون الذي ينص على أن يكون عمر لاعبي الفريق الرديف المشاركين في كأس الملك الإسباني 23 عامًا أو أقل.

وأوضح الاتحاد الإسباني، في بيان رسمي أصدره اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتبار فريق أروسا فائزًا بالمباراة أمام غرناطة.

جدير بالذكر أن هذه ليست الحالة الاولى في كأس الملك، حيث سبق وأن تم إقصاء ريال مدريد، حامل اللقب والمتوج 20 مرة، من المسابقة في عام 2015 على خلفية إشراكه الروسي دينيس تشيريشيف الجناح بمواجهة قادش أثناء إيقافه.