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الاتحاد الإسباني يقصي غرناطة من الكأس بسبب مخالفات

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ألميريا - غرناطة - الدوري الإسباني

ألميريا - غرناطة -

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقصاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة، من بطولة كأس ملك إسبانيا، بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

ويأتي إقصاء فريق غرناطة من بطولة كأس ملك إسبانيا، بسبب قيامه بإشراك لاعبًا غير مؤهل بشكل غير قانوني في المباراة التي فاز فيها على أروسا من الدرجة الخامسة في الدور الأول.

وقام فريق غرناطة بإشراك أدريان لوبيز حارس الفريق الرديف الذي يبلغ 24 عامًا خلال مواجهة أروسا خارج ملعبه في بطولة كأس ملك إسبانيا والتي فاز فيها بثلاثية نظيفة يوم الثاني من نوفمبر الحالي.

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ويعد هذا الأمر انتهاكًا للقانون الذي ينص على أن يكون عمر لاعبي الفريق الرديف المشاركين في كأس الملك الإسباني 23 عامًا أو أقل.

وأوضح الاتحاد الإسباني، في بيان رسمي أصدره اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتبار فريق أروسا فائزًا بالمباراة أمام غرناطة.

جدير بالذكر أن هذه ليست الحالة الاولى في كأس الملك، حيث سبق وأن تم إقصاء ، حامل اللقب والمتوج 20 مرة، من المسابقة في عام 2015 على خلفية إشراكه الروسي دينيس تشيريشيف الجناح بمواجهة قادش أثناء إيقافه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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