صراخ وعبارات مهينة.. كواليس مشاجرة بنزيما مع سانتو في الاتحاد

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الأزمة النارية التي جمعت الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي مع البرتغالي نونو سانتو المدير الفني.

وأوضح موقع “ريفيلو” الإسباني أن شجار عنيف نشب بين الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي نونو سانتو المدير الفني، بعد مباراة الاتحاد السعودي ضد القوة الجوية العراقي.

وأقيمت مباراة الاتحاد السعودي ضد نادي القوة الجوية العراقي بالأمس، ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال أسيا، وخسرها الفريق السعودي.

وكتب الموقع الإسباني في تقرير له اليوم الثلاثاء:” وقع شجار قوي بين كريم بنزيما ونونو سانتو في غرفة ملابس الاتحاد بعد مباراة القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا “.

وأضاف التقرير الإسباني:” انفعل سانتو على بنزيما، وتبادلا الصراخ على بعضهما أمام الجميع بعبارات مهينة تجاوزت الحدود، نونو سانتو يرى أن بنزيما غير منسجم مع المجموعة وبعيدًا عنهم “.

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وأشارت عن موقف الفرنسي:” بينما يرى كريم أن أسلوب لعبه لا يتناسب مع ما يريده المدرب، حيث بدا أن اللاعب السابق لريال مدريد لا يتقبل سلطة مدربه البرتغالي، ويبدو أن العلاقة بينهما وصلت إلى نقطة اللاعودة “.