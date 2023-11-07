مونديال الأندية سوبر جلوب.. يد الأهلي يفوز على النور السعودي 28\20

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره النور السعودي بنتيجة 28\20، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في أولى لقاءات بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وظهر الفريق الأحمر بشكل مميز منذ بداية المباراة، ونجح في حسم نتيجة الشوط الأول بنتيجة 16\12.

واستمر تفوق الأهلي في الشوط الثاني، وتراجع أداء الفريق السعودي، ونجح الأحمر في حسم نتيجة المباراة في النهاية 28\20.

ويلتقي النادي الأهلي في المباراة المقبلة، مع نظيره برشلونة الإسباني يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من البطولة.

قائمة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية:

"عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني فوكس - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد كاستيلو - عمر سامي - أحمد هشام سيسا - عبد العزيز إيهاب زيزو - محمود عبد العزيز جدو - إسلام راضي - عبدالرحمن فيصل- عمر خالد حسانين".