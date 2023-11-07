مانشستر يونايتد ونيوكاسل يخططان للتعاقد مع نجم ليون الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

دخل نادي مانشستر يونايتد في صراع مع نيوكاسل من أجل التعاقد مع لاعب فريق ليون الفرنسي ريان شرقي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة. وفقا لموقع "فوتبول إنسايدر".

وقالت مصادر للموقع الإنجليزي إن مانشستر يونايتد ونيوكاسل يراقبان صانع الألعاب الفرنسي منذ فترة طويلة، ويمر اللاعب بفترة صعبة مع فريق ليون صاحب المركز الأخير في الدوري الفرنسي، وسينتهي عقده مع في يونيو 2025.

وشارك اللاعب الفرنسي صاحب الـ20 عاما مع ليون في 112 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة.

ويعد ريان أيضًا لاعبًا أساسيًا في منتخب فرنسا تحت 21 عامًا بقيادة تييري هنري، حيث سجل أربعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في آخر ثلاث مباريات في التصفيات.