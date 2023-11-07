"مرتزق".. جماهير الميلان سيرمون الأوراق النقدية على دوناروما (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يخطط جماهير الميلان من أجل إلقاء الأوراق النقدية المزيفة على دوناروما في مباراة اليوم، عندما يلاقي الفريق الإيطالي نظيره باريس سان جيرمان ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، على ملعب سان سيرو.

وكشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" أن جماهير الميلان سيرمون أوراق مالية تحمل صورة دوناروما ومكتوب فوقها عبارة "mercenario" (مرتزق)، حيث شعروا "بالخيانة" عندما تركهم الحارس لينضم إلى باريس سان جيرمان منذ أكثر من عامين.

وانضم دوناروما إلى باريس سان جيرمان في موسم 2021/22 قادما من إي سي ميلان في صفقة إنتقال حر.