"دوري أبطال أوروبا".. راموس يكشف سبب رفض الانتقال للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف سيرجيو راموس لاعب إشبيلية الإسباني أسباب انتقاله للأخير، مشيرا إلى أنه يسعى للمشاركة في مباراة أرسنال، غدا.

قال راموس خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "تلقيت عدة عروض للعب في الخارج منها السعودية، لكن كان هذا دينا علي لنادي أشبيلية، أول فريق لعبت له".

أضاف: "هذا دين شخصي تجاه عائلتي، والداي، أجدادي، إنه أمر عاطفي للغاية بالنسبة لي، كان هذا قرارا شخصيا للغاية، قرارا اتخذته بقلبي".

تابع: "دوري أبطال أوروبا شيء يعرف الجميع ما يعنيه، خاصة بالنسبة لي، عندما تتخذ قرارا فإن دوري أبطال أوروبا بطولة مهمة إشبيلية كان يلعب في دوري الأبطال، وكان هذا من ضمن أسبابي في اتخاذي لقرار العودة للفريق".

اختتم راموس: "أصابتي ليست كبيرة، إنها بسيطة وأتمنى أن أكون قادرا على خوض مباراة أرسنال، غدا، ولكني لا أعرف ما إذا كان الأمر سابقا لأوانه".

يعاني راموس من إصابة في "السمانة"، ولم يحسم مشاركته في مباراة أرسنال بدوري أبطال أوروبا، غدا حتى الآن.