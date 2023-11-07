قرار عاجل برفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في رفع الحجز عن أرصدة النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلم موقع الخليج 365 أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح في تسوية الأمور المالية مع مصلحة الضرائب المصرية لرفع الحجز عن أرصدة النادي.

وأوضح المصدر، أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق قام هو الأخر بالتنازل عن القضايا، ورفع الحجز من جانبه لإنهاء الأزمة.

وكان نادي الزمالك تعرض في الفترة الماضية للحجز على أرصدته بعد شكوى ممدوح عباس بسبب مستحقاته السابقة، وبعدها مصلحة الضرائب فعلت نفس الأمر.