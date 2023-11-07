الخليفي عن مفاوضات ريال مدريد مع مبابي.. "لست متابعًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

رد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، على بيان ريال مدريد الإسباني، بشأن الدخول في مفاوضات مع الفرنسي كيليان مبابي وضمه في الانتقالات الصيفية القادمة.

نادي ريال مدريد منذ يومين أصدر بيانًا أكد أنه لم يتفاوض مع مع مبابي نجم فريق "البي سي جي"، والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال "الخليفي" في تصريحاته لشبكة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إنه لم يطلع على البيان ولا يتابع ما يحدث ريال مدريد، مؤكدًا أنه يصب تركيزه حاليًا مع الفريق الذي لديه مواجهة صعبة مع فريق اي سي ميلان الإيطالي.

يستضيف فريق ميلان الإيطالي نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وأضاف، أن مبابي الأفضل في العالم، يريد تحقيق أهدافه العظيمة مع النادي الباريسي، لكن بالطبع بعد تألق اللاعب في نهائي كأس العالم مرتين وسجل ثلاثية أصبح حديث الجميع في الوقت الحالي.

وأوضح أن مبابي قائد باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، له تأثير إيجابي على اللاعبين الصغار والشباب، فهو يساعدنا في بناء مستقبل الفريق، وتعزيز قدراتنا الهجومية الفترة القادمة.

وأكد أن إدارة باريس سان جيرمان تبحث عن التطور والنمو في مجال الرياضة، هذا الأمر يستغرق وقتًا من الزمان، لكن لدينا خطة ومشروع كبير، لن تؤثر عليه نتيجة مباراة أو اثنين.

وأشار إلى أن الفريق يمتلك 11 لاعبًا في فريق الشباب، قد يكونوا الأفضل في العالم السنوات القادمة، مثل زائير إيمري الذي يقدم مستوى مُذهلًا، أنا فخور جدًا لأنه التحق بأكاديمية باريس سان جيرمان، أتوقع أن يكون من أساطير الفريق في المستقبل وينافس على كأس العام 2034.

وينتهي عقد كيليان امبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.