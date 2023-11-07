بعد نجاح العملية الجراحية.. الأهلي يطمئن جماهيره على رضا سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أنهى فريق الأهلي لكرة القدم استعداداته الأخيرة، قبل مواجهة فريق سيراميكا كيلوباترا، غدًا الأربعاء، في الرابعة مساءً، بالجولة الثانية المؤجلة ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وحصل اللاعبون على راحة أمس الإثنين، بناء على تعليمات مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا تدريبيًا لتجهيز اللاعبين، وخوض المران على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل أداء تدريبات خططية مكثفة في ضوء التحضير للمباراة.‏

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، عن آخر تفاصيل البرنامج العلاجي الذي يخضع له المغربي رضا سليم، بعد إجراءه العملية الجراحية في عظمة الترقوة الأسبوع الماضي.

وأكد "جاب الله"، في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، أن حالة رضا سليم لاعب الفريق مطمئنة للغاية، وتأكد من تحسن حالته بعد التواصل مع إخصائي الجراحة الذي أشرف على علاج اللاعب.

وأضاف أن رضا سليم سوف يبدأ مرحلة ‏العلاج الطبيعي في الجيم خلال الأيام القادمة، ضمن برنامج علاجي يخضع له اللاعب لمدة 3 أشهر.

وأصيب رضا سليم بعد دقائق من نزوله في مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، والذي خرج منه الأهلي بعد الخسارة في جنوب أفريقيا على يد صن داونز بهدف، والتعادل في القاهرة سلبيًا 0/0.

ويحتل الأهلي المركز السابع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات.