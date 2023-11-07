الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة معلول وموقفه من مباراة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تفاصيل جديدة عن إصابة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق.

وقال "جاب الله"، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، عقب انتهاء مران الفريق اليوم على ملعب مختار التتش، إن معلول أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، ‏كشفت عن تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية.‏

وأضاف، أنه تم وضع برنامج علاجي لتأهيل معلول وتجهيزه لدخول التدريبات الجماعية الفترة المقبلة، وسوف يبدأ بالدخول في جلسة علاج طبيعي في صالة ‏الجيم.

‏

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش ، بعد ‏حصول اللاعبين على راحة، وفقًا للبرنامج التدريبي اذلي وضعه مارسيل كولر في ‏ظل ‏تلاحم المباريات ببطولة الدوري.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا الأربعاء على ‏استاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الرابعة مساءًا، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة ‏الدوري ‏الممتاز‎.‎

وغاب علي معلول عن المواجهة الماضية أمام المقاولون العرب، ليشارك بدلًا منه كريم الدبيس، حيث انتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف.

ويحتل الأهلي المركز السابع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات.