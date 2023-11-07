شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعين شريف منير حسن فى منصب مدير العلاقات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب تعيين شريف منير حسن، فى منصب مدير العلاقات العامة، على أن يتولى مهام عمله بشكل رسمى.

واستقر المجلس على تعيين شريف منير حسن فى منصب مدير العلاقات العامة، ويعاونه باسم زيادة الذى تولى المهمة فى الفترة الماضية.

فى سياق أخر، أكد حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، إن مجلس الإدارة نجح فى رفع الحجز عن أرصدة النادى بعد التوصل لحل الأزمة المتعلقة بمصلحة الضرائب.

أضاف المندوه فى تصريحاته لليوم السابع، إنه نجح للوصول لحل مع مصلحة الضرائب وجدولة المديونيات، لينجح المجلس فى رفع الحجز عن الأرصدة.