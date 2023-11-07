شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يغادر الزمالك بعد خوض تدريبات فى الجيمانزيوم مع الزنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

غادر أحمد فتوح لاعب الزمالك، مقر النادي بعد ما خاض تدريبات في الجيمانزيوم بعد تحويله للتحقيق وعرضه للبيع.

وخاض أحمد فتوح تدريب في الجيمانزيوم رفقة زميله مصطفى الزناري للحفاظ على اللياقة البدنية بعد إحالتهما للتحقيق في الزمالك.

كان مجلس الزمالك قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، كما تم توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي.

وحضر أحمد فتوح في مقر النادي اليوم، للخضوع لجلسة التحقيق بناء على قرار مجلس إدارة النادي.

وكان اللاعب تخلف عن الحضور لجلسة التحقيق بالأمس، في حين خضع مصطفى الزناري ومحمد صبحي للتحقيق عصر الأمس بمقر النادي.