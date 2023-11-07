شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: انتهينا من التحقيق مع أحمد فتوح وجارى عرض النتائج على مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك إنه تم انتهاء التحقيق مع أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء،مؤكداً أن الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق.
أكد سالم خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن نتائج التحقيق جارى عرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأن اللاعب.
وكان مصدر مسئول بنادى الزمالك، أكد أن النادى لا يضع سعر محدد لبيع أحمد فتوح، و الذى تم عرضه للبيع مؤخرا على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى .
وأكد المصدر أن الزمالك لا يحدد سعر بيع فتوح، بل من يريد شراء اللاعب يقول السعر المعروض، و الإدارة ستُحدد موقفها سواء بالموافقة أو الرفض.، وشدد المصدر على أنه سيتم بيع اللاعب بأعلى سعر قائلا:" إحنا لأعلى سعر "
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