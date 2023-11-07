شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

واستئأنف الفريق تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الإثنين وفقًا للبرنامج التدريبي، وعقد مارسيل كولر اجتماعًا ‏مع الجهاز المعاون قبل بداية المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل أداء تدريبات خططية مكثفة في ضوء التحضير للمباراة.‏

واختتم الفريق مرانه بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة التي تقام على ملعب ‏المقاولون العرب.‏

وواصل الأهلي انتصاراته فى بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر غداً الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile)

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.