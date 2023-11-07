شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نفاوض البرتغالى سوزا لخلافة أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك حقيقة دخول مسئولي القلعة البيضاء في مفاوضات مع البرتغالى باولو سوزا، لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في تدريب الفريق.

أكد سالم خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الزمالك لم يفاوض سوزا مؤكداً أن ما يثار اجتهادات لا أساس لها من الصحة موضحاً أنه يتم دراسة العديد من السير الذاتية للمدربين في الفترة الحالية.

ويكثف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مفاوضاته مع مدير فنى أجنبى للتعاقد معه خلفا للكولومبى أوسوريو، الذى تمت إقالته لسوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة، حيث تم توجيه الشكر له والاستعانة بمعتمد جمال لحين التعاقد مع مدرب آخر.

ويسعى الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد لخلافة أوسوريو، واستغلال فترة التوقف الدولى للاستقرار على المدرب الذى يقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقررحسم ملف المدرب الجديد بعد لقاء بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر له غدا الأربعاء.