شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يساند لاعبى الزمالك فى معسكر مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مؤازرة لاعبى الفريق الكروى الأول، فى معسكر الإعداد قبل مواجهة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء غداً الأربعاء على استاد القاهرة الدولى لأسباب مختلفة.

وقرر أحمد سليمان التوجه لمعسكر الفريق بعد عودته من إيطاليا، على أن يقيم مع اللاعبين داخل المعسكر والمبيت معهم، للشد من أزرهم والتأكد على دعم الإدارة للفريق، وحثهم على تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية.

وكان أحمد سليمان، غاب عن اجتماع المجلس الذى أقيم مساء الأحد، نظرا لتواجده فى إيطاليا خلال الأيام الماضية، وعاد اليوم عضو المجلس إلى القاهرة وقرر التواجد فى معسكر الفريق.

ويضم الجهاز الفنى لفريق الزمالك كلاً من معتمد جمال مدرب عام والقائم بأعمال المدير الفنى، وأحمد مجدى مدرب مساعد، ومحمد عبد المنصف مدرب للحراس.