شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن إصابة على معلول بشد فى العضلة الخلفية وغيابه عن مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن ‏علي معلول ظهير أيسر الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، ‏كشفت عن تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن مواجهة سيراميكا.

وأدى معلول جلسة علاج طبيعي في ‏الجيم، ضمن البرنامج العلاجي الذي ‏يخضع له لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.‏

‏

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد ‏حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ‏ظل ‏تلاحم المباريات ببطولة الدوري.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا الأربعاء على ‏استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة ‏الدوري ‏الممتاز‎.‎

وواصل الأهلي انتصاراته فى بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر غداً الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile)

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.