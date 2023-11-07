شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان للعامرى فاروق: "ربنا يشفيك ويرجعك لأسرتك بخير يا عشرة العمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، الشفاء العاجل للعامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر اليوم، الثلاثاء، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للأطمئنان عليه.

ونشر أحمد سليمان صورته برفقة العامرى فاروق عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، معلقًا عليها: "ربنا يشفيك يا عشرة العمر ويرجعك لأسرتك بالخير يارب".



أحمد سليمان والعامرى فاروق

وحرص مجلس الأهلي على الإطمئنان على العامري فاروق وقام بزيارته في المستشفي الذي تم نقله إليه، والذى يبعد عن النادي الأهلي أمتار قليلة.