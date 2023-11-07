شكرا لقرائتكم خبر عن مينا عبيد يتوج بمستر اولمبيا فى القوة البدنية للعام الرابع على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مينا عبيد لاعب القوة البدنية فى الفوز بلقب مستر اولمبيا التى أقيمت بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.

وحصل مينا عبيد على المركز الأول وأفضل لاعب فى البطولة رغم اصابته في عضلة الرجل الخلفية والكتف اثناء الاحماء .

ورفع مينا 365 كيلو جرام، ليكسر رقمه السابق المسجل باسمه 345 كيلو جرام العام الماضى في البطولة، ليحصل على لقب أقوى رجل في العالم.

يذكر أن مينا عبيد حقق اللقب خلال الثلاث اعوام الماضية ليكون بذلك متوج بقلب مستر أولمبيا للعام الرابع على التوالي.

وحرص مينا عبيد على رفع علم مصر خلال تتويجه بالذهبية، مؤكدا على فخره بمصريته، ورفع علم مصر عاليا في المحافل الدولية.