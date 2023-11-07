شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يتسلح بمصطفى فتحى والسعيد وماييلي فى قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر
خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - أوجو صامويل - محمد رضا بوبو
خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس
وتأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.
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