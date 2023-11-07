شكرا لقرائتكم خبر عن عودة علاء وعمرو وظهور شيفو وجمعة فى قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
وتضم القائمة كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة.
خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .
خط الهجوم : ناصر منسي - سامسون أكينيولا .
وتأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.
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